القيروان أغلى أحياء الرياض

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الرياض - محمد الوسيري - كشفت إحصائيات حديثة متوسط سعر البيع في عدد من أحياء الرياض، حيث سجل سعر البيع في حي القيروان أكثر من 5.5 آلاف ريال.

فيما سجل حي الملقا 5.3 آلاف ريال، وحطين 5.2 آلاف ريال، أما حي الحائر فقد وصل إلى 126 ريالًا، وفي حي الرسالة 355 ريالًا، وفقًا لمنصة المؤشرات العقارية.

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السليمانية

وأوضحت المنصة أن متوسط سعر المتر المربع في العليا بلغ 3.7 آلاف ريال، والسليمانية 3.2 آلاف ريال، وعرقة 4.2 آلاف ريال، والرسالة 355 ريالًا، ولبن ألفا ريال، والملك فيصل 2.3 آلاف ريال، والقدس 3.5 آلاف ريال، والرمال 2.5 ألف ريال، والقادسية ألفا ريال، والندوة نحو 3 آلاف ريال.

أكدت المنصة أن متوسط سعر المتر المربع في حي المونسية 3. ألف ريال، والنظيم 1059 ريال، والجنادرية 584 ريالًا، والبيان 2. ألف ريال، واليرموك 3 آلاف ريال، وإشبيلية 2.5 ألف ريال، وقرطبة 3.5 آلاف ريال، والحمراء 3.2 آلاف ريال، والأندلس 2.4 آلاف ريال، والخليج نحو 2.7 آلاف ريال، والنهضة 2.7 آلاف ريال، والنسيم الشرقي والنسيم الغربي 1.4 آلاف ريال، والسعادة 2.2 آلاف، والسلي 1.5 ألف ريال.

الفيحاء

وفيما يخص أحياء الفيحاء، أشارت إلى أن سعر المتر فيها وصل 2.8 ألف ريال، والأندلس نحو 2.8 ألف ريال، وطويق 1.8 ألف ريال، ونمار 998 ريالًا، والشفا أكثر من 1.3 ألف ريال، وبدر 1.3 ألف ريال، والمصفاة 581 ريالًا، وحي طيبة 516 ريالًا، والريان أكثر من 3.8 آلاف ريال، والمنار 2.8 آلاف ريال، والروابي 3.1 آلاف ريال، والحائر 126 ريالًا، والربيع 3.6 آلاف ريال، والندى 3.9 آلاف ريال.