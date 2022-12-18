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تفاصيل نظام السعي في المعاملات العقارية والبداية 23 يناير

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الرياض - محمد الوسيري - كشف الرئيس التنفيذي للتنظيم والتسجيل العيني بهيئة العقار، إبراهيم الغيهب، موعد دخول نظام السعي الجديد حيز التنفيذ.

وقال الغيهب في مداخلة هاتفية مع قناة الإخبارية، اليوم الأحد: إن لائحة المكاتب العقارية نظمت العمولة بـ 2.5% في جميع العمليات، ولا يجوز للوسيط أو المكتب العقاري زيادتها.

الاتفاق على العمولة

وأضاف: أن نظام السعي الجديد يسمح للوسطاء العقاريين والمتعاملين الاتفاق على العمولة وإذا لم يتفقا على عمولة محددة ستكون العمولة 2.5% هي المعمول بها.

موعد التنفيذ

وأوضح الغيهب أن النظام الجديد سيدخل حيز التنفيذ في 23 يناير المقبل.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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