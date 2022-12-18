تدشين 44 مشروعا مدرسيا جديدا في الرياض

دشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، في مكتبه بقصر الحكم، 44 مشروعاً مدرسياً جديدًا للبنين والبنات في 17 حيًا داخل مدينة الرياض والمحافظات التابعة تعليميًا لإدارة التعليم للعام الدراسي 1444، بتكلفة بلغت أكثر من 769 مليون ريال.

وأشار وزير التعليم المهندس يوسف البنيان إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن حزمة من المشاريع الإنشائية والتي تنفذ في الرياض، حيث سيتم إنجاز 77 مشروعاً إضافياً بشكل تتابعي بدعم سخي من قيادتنا الرشيدة خلال الفترة القريبة القادمة.

وأوضح أن هذه المشاريع صُممت ونفذت وفق أحدث المواصفات العالمية؛ لتضمن تقديم بيئة تعليمية حديثة وابتكارية، توفر بيئة آمنة وجاذبة لأبنائنا وبناتنا في رحلتهم التعليمة من خلال تدشين وتشغيل 23 مشروعاً للبنين و21 مشروعاً للبنات، حيث كان لهذه المشاريع دور في رفع نسبة المقاعد المتاحة للطلاب للاستفادة منها في الأحياء الأكثر احتياجاً، لمواجهة النمو في أعداد السكان داخل مدينة الرياض، خاصة في الأحياء والمخططات السكنية الجديدة؛ ليستفيد من هذه المدارس التي تم تدشينها 36.450 طالباً، وترتفع بذلك نسبة المباني المدرسية الحكومية في تعليم مدينة الرياض إلى 94%، وترتفع نسبة المباني الإدارية إلى 99%.

من جهته، أوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور حسن خرمي أن هذه المشروعات جاءت متوافقة مع خطة التوزيع الجغرافي الجديدة لمكاتب التعليم لتغطية احتياج الأحياء ذات الكثافة السكانية في عدد من أحياء مدينة الرياض والمحافظات التي تقدم فيها الإدارة خدماتها التعليمية.