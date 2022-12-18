شكرا لقرائتكم 100 ألف ريال غرامة التوصيل المخالف بشبكة المياه أو الصرف الصحي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أصدرت لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام نظام المياه المتعلقة باختصاصات منظم المياه، عددًا من القرارات حيال المخالفات التي تم ضبطها ورفعها إلى اللجنة من قبل جهات الضبط المخوّلة.

وشملت القرارات التي تم إصدارها, مخالفة حكم الفقرة (14) من المادة (السابعة والستين) من نظام المياه ونصها “التوصيل بشبكة المياه والصرف الصحي بطريقة غير نظامية”، وتم إيقاع العقوبات على من ثبتت مخالفتهم لأحكام النظام بمبلغ 100 ألف ريال لكل مخالفة.