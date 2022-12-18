شكرا لقرائتكم المرور يضبط قائد مركبة توقف بأحد الطرق بشكل غير نظامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، عن ضبط قائد شاحنة توقف في إحدى الطرق بطريقة غير نظامية، وهذا كاد أن يتسبب في حادث بطريق الأمير محمد بن فهد الفرعي بالظهران.

استهتار السائق

جاء ذلك بعد تفاعل المرور مع مستخدم نشر على موقع “تويتر” مقطع فيديو يوثق الواقعة، ويبين استهتار قائد المركبة.

قد يهمّك أيضاً

وعلق المستخدم على الفيديو بالقول “هذه شاحنة موقف بنصف الطريق عشان يطلع على الشارع الرئيسي بطريقة غير نظامية كان راح يتسبب بحادث أكثر من مرة في طريق الأمير محمد بن فهد الفرعي بالظهران”.

تطبيق العقوبات

وردت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه تم ضبط قائد المركبة، وتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.