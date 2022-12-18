شكرا لقرائتكم إغلاق 3 منشآت وتحرير 49 مخالفة للاشتراطات الصحية بالطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أغلقت أمانة الطائف ممثلة بالبلديات الفرعية خلال الأسبوع الماضي، 3 منشآت تجارية وتحرير 49 مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية في الهدا والعطيف ومراكز جنوب المحافظة، وطبقت بحقهم لائحة العقوبات والجزاءات المقررة نظامًا.

وأكدت الأمانة أن البلديات الفرعية مستمرة في جولاتها الرقابية المكثفة والتي تسبقها حملات توعوية على المنشآت والمرافق التجارية كافة، وذلك تعزيزاً للجانب التوعوي والرقابي لجميع المرافق، سعياً لتوفير وتطوير الخدمات البلدية المقدمة للأهالي.

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الإبلاغ عن المخالفات

ودعت الجميع إلى ضرورة تعاونهم والإبلاغ عن أي مخالفة أو ملاحظة على المنشآت غير الملتزمة بالاشتراطات والتعليمات، وذلك من خلال تطبيق بلدي (صور وأرسل) أو الاتصال بمركز البلاغات 940.