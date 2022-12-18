شكرا لقرائتكم توقع حالات ممطرة متتابعة بالمملكة حتى بداية 2023 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع مركز الأرصاد الجوي الإقليمي “وسم”، أن تبدأ حالات ممطرة متتابعة بالمملكة نهاية الأسبوع الجاري وتستمر حتى بداية العام الميلادي الجديد.

موجة قطبية من سيبيريا

وأوضح وسم عبر حسابه بموقع “تويتر”، أن هذه الحالات تأتي نتيجة موجة قطبية مندفعة من سيبيريا تتعمق خلال نهاية العام.

قد يهمّك أيضاً

وأشار إلى أنه من المتوقع هطول أمطار وثلوج على شمال المملكة وبلاد الشام خلال نهاية العام، حيث ستشهد السعودية حالات ممطرة غزيرة على نطاق واسع.

وكان مركز وسم توقع في وقت سابق، أن يتأثر طقس المملكة بمنخفض جوي سيبيري يؤدي إلى حالة مطرية واسعة التأثير تبدأ نهاية الأسبوع الجاري على غرب ووسط السعودية وشرقها.

كما توقع أن يمتد تأثير الحالة إلى الكويت والعراق ومنطقة بلاد الشام والأردن ومصر، مشيرًا إلى أن الحالة الجوية ناتجة من منخفض جوي عميق مصحوب بكتلة هوائية شديدة البرودة مندفعة من سيبيريا.

طقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة جزئيًا على مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، كما ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مناطق حائل، القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية والرياض.

ولا يستبعد ظهور العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وطقس مستقر وسماء صحو على باقي مناطق المملكة.