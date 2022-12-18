شكرا لقرائتكم “المواطن” توثق فعاليات الملتقى السنوي الرابع لجمعية لأجلهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أطلقت جمعية “لأجلهم” لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، اليوم الأحد، فعاليات الملتقى السنوي الرابع لأسر الأشخاص من ذوي الإعاقة تحت شعار “وطن طموح” وذلك تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض.

جلسات علمية

جاء ذلك بجلسات علمية تناولت العديد من الموضوعات التي تسعى لتمكين فئة ذوي الإعاقة وتوعيتهم في واجباتهم تجاه أنفسهم وتعزيز دورهم في المجتمع.

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وبدأت أولى الجلسات العلمية بالحديث عن التعليم الجيد والتكامل بين مؤسسات التعليم ودور القطاعات الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على خدمات التعليم وأهم البرامج التي توفرها وزارة التعليم التي تحرص على ثقافة التعليم وإرشاد أسرهم لوصولهم إلى الرفاهية.

جهود المملكة

وأكدت الأميرة الدكتورة مها بنت مشاري آل سعود، ضرورة تسليط الجامعات الضوء على الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال وحدات الإرشاد وتنمية المهارات التي توفر لهم فرصًا متساوية لتحقيق التكامل بين مؤسسات التعليم والجهات ذات العلاقة الداعمة لذوي الإعاقة.

واستعرض الخبراء والمهتمون في الجلسة الثانية حقوق ذوي الإعاقة في التوظيف والجهود المبذولة من المملكة العربية السعودية من خلال وضع قوانين تلزم الجهات الحكومية والخاصة بتوظيف وتمكين ذوي الإعاقة في العمل.

وتحدث البروفسور واستشاري الطب النفسي طارق الحبيب في جلسة خاصة عن أنواع الإعاقة والأسباب المؤدية إلى الإعاقة، بالإضافة إلى الخصائص المعرفية والعقلية للأشخاص ذوي الإعاقة ودور البيئة، والتعليم، والأسرة في التحكم بالعوامل النفسية لذوي الإعاقة.

دور الإعلام

واختتم الملتقى فعاليات جلساته العلمية في اليوم الأول بالحديث عن دور وسائل الإعلام في دمج وتمكين ذوي الإعاقة في المجتمع، ودوره الهام في توجيه خدمات المجتمع كافة في الاهتمام بشكل خاص في الأشخاص ذوي الإعاقة والتعريف في قضاياهم ومساهمتهم الفعالة في المجتمع.

يُشار إلى أن الملتقى يحتضن مشاركة 41 متحدثًا من رواد التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والرياضة والترفيه والسياحة، ويختتم فعاليات جلساته بحفل ختامي يقيمه يوم الإثنين برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة الرياض، وبحضور عدد من مسؤولي الجهات المشاركة في نجاح الملتقى السنوي الرابع لأسر الأشخاص من ذوي الإعاقة.