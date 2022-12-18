شكرا لقرائتكم تفاصيل إنقاذ طفل سقط في خزان مدرسته لمدة 4 ساعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - لحظات عصيبة عاشتها أسرة الطفل عنبر الرويلي الذي يبلغ من العمر 8 سنوات، بعد إبلاغهم بعدم حضوره في موعده المعتاد للمدرسة حتى تم العثور عليه من قبل رجال الأمن في خزان على سطح مدرسته بمحافظة الخفجي التابعة للمنطقة الشرقية.

تفاصيل الواقعة

وكشف جد الطفل تفاصيل الواقعة، مشيدًا بالموقف البطولي لرجل الأمن حمود الشمري، بعد أن تمكن من إنقاذ عنبر الذي سقط في خزان ماء تابع لإحدى مدارس محافظة الخفجي شرق المملكة.

قد يهمّك أيضاً

وقال الجد لموقع “العربية”، إنه عندما ذهب حفيده إلى المدرسة بشكل اعتيادي، فوجئوا ببلاغ يفيد بأنه لم يأتِ إلى المدرسة، مما أثار مخاوف الأسرة ودفعه للذهاب برفقة والدته إلى المدرسة للوقوف على الأمر.

وأضاف: “تم سؤال حارس المدرسة الذي أكد عدم خروج أي طالب من المدرسة، ليتم التوجه إلى مديرة المدرسة ومطالبتها بالبحث عن الطفل داخل المدرسة، إلا أنها أكدت عدم وجوده”.

وأشار “حينها قررنا إبلاغ الجهات الأمنية، لنبدأ رحلة البحث عن عنبر في كل مكان حتى تم العثور عليه داخل الخزان بعد سقوطه في وقت مبكر”.

موقف بطولي

ولفت “حينها قرر الضابط الشمري المغامرة بالقفز داخل الخزان، حيث لم يكن ممتلئًا بكامله، وأخرج الطفل بعد مكوثه أكثر من 4 ساعات في الخزان”.

وطالب جد الطالب عنبر، إدارة التعليم بالمنطقة الشرقية بالتحقيق في الواقعة، مقدمًا شكره وعرفانه لرجال الأمن على ما قدموه من جهود في البحث عن الطفل وإنقاذه.