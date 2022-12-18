شكرا لقرائتكم توقعات باستمرار الموجة الباردة الثانية حتى الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، استمرار الموجة الباردة الثانية منذ بداية الشتاء فعليًا المتوسطة القوة على عدة مناطق بالمملكة.

استمرار الموجة الباردة

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “وفقًا للمراصد متوقع إن شاء الله استمرار الموجة الباردة الثانية منذ بداية الشتاء فعليًا متوسطة القوة على المنطقة الشمالية والوسطى والشرقية وشرق الغربية بحرارة متفاوتة ليوم الخميس 28 جمادى الأولى ثم يطرأ ارتفاع طفيف في الحرارة”.

وأضاف “ومن ليلة الخميس ستبدأ حالة ممطرة على أجزاء من المملكة والخليج”.

برد القلب

يذكر أن خبير الطقس والفلك الدكتور خالد الزعاق، كشف أن موجة البرد المعاشة تستمر بالمملكة حتى ظهر يوم الأربعاء المقبل، حيث يعود نهاية الأسبوع الدفء.

وأضاف الزعاق في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر”، أنه من يوم السبت المقبل، تتولد موجة جديدة، لافتًا إلى أن هذا البرد يسمى ببرد القلب “النجم الثاني من المربعانية” وفيه يأتي البرد على فترات متقاربة.

طقس اليوم