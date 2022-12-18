شكرا لقرائتكم جراحة دقيقة تعيد حركة اليد لطفل عمره 4 أعوام ببريدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - نجح فريق طبي متخصص بجراحة المفاصل والعظام في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة بإنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر أربعة أعوام كان يشكو من عدم المقدرة على تحريك عظام الساعد الأيسر منذ ولادته.

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن عيادة جراحة العظام للأطفال في المستشفى استقبلت الطفل برفقة ذويه، وبعد القيام بعمل المعاينة السريرية وإجراء الفحوصات والأشعة المقطعية اللازمة تبين أن الطفل مصاب بالتحام خلقي في عظام الساعد الأيسر، مما جعله يفقد الحركة الدورانية المعتادة للساعد بشكل تام.

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جراحة دقيقة

وبين أن المستشفى أجرى العمل الجراحي اللازم للطفل وذلك باستئصال الجزء الزائد غير الطبيعي الذي يصل بين العظمين، كما تم وضع مادة وأنسجة فاصلة بين العظمين لتجنب حدوث الالتحام، وقد تم التأكد سريرياً من عودة الحركة للساعد بشكل كامل عقب الانتهاء من العمل الجراحي، بالإضافة إلى إجراء التصوير الشعاعي أثناء تنفيذ العملية بنجاح، ليغادر الطفل بعدها المستشفى برفقة ذويه مصحوباً بالعافية.

يشار إلى عدد العمليات الجراحية التي أجراها مستشفى الولادة والأطفال ببريدة حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي 2022م بلغت (5173) عملية، منها 1132 عملية جراحية للأطفال.