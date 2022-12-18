شكرا لقرائتكم خبر عن أفضل 10 أهداف.. تعرف على ترتيب هدف الدوسري فى الأرجنتين بالمونديال! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الإتحاد الدولي "فيفا" عن قائمة أجمل 10أهداف لكأس العالم فى نسخته الحالية بعد الوصول إلى المباراة النهائية، حيث شهدت هذه القائمة تواجد البرازيل بصورة قوية، بعد أن حل هدفي ريتشارلسون أمام صربيا وكوريا الجنوبية فى المركزين الأول والثاني بالقائمة.

فى حين تواجد هدف النجم السعودي سالم الدوسري أمام الأرجنتين فى المركز الثالث، الشئ الذي سيظل عالقًا بصورة كبيرة فى أذهان الجماهير السعودية، خاصة أن هذا الهدف كان السبب فى الفوز التاريخي للأخضر السعودي على منتخب التانجو فى إستهلال مشوار البطولة.

وعلى الرغم من عدم تواجد أي لاعبي الأرجنتين فى قائمة أجمل أهداف البطولة، إلا أن منتخب التانجو تمكن من الوصول للمباراة النهائية، الشئ الذي يعكس أن المنتخب الأرجنتيني لم يهتم بالناحية الجمالية كثيرًا، فى ظل السعي وراء تحقيق الحلم الغائب.



ترتيب أجمل عشر أهداف بكأس العالم 2022

1- ريتشارلسون ضد صربيا.

2- ريتشارلسون ضد كوريا.

3- سالم ضد الأرجنتين.

4- أولمو ضد كوستاريكا.

5- تشافيز ضد السعودية.

6- فرنانديز ضد المكسيك.

7- مبابي ضد بولندا.

8- غفارديول ضد المغرب.

9- راموس ضد سويسرا.

10- راشفورد ضد ويلز.