شكرا لقرائتكم الإجراء المتبع حال ترك الوظيفة بحساب المواطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تفاعل حساب متابعات الخليج 365 مع استفسارات المواطنين، بشأن الإجراء الواجب اتباعه في حال ترك الوظيفة.

وجاء الرد عبر خدمة المستفيدين على الحساب الرسمي على موقع “تويتر”، بأنه لا بد من تعديل بيانات المستفيد من خلال اتباع عدة خطوات، ولفت حساب متابعات الخليج 365 إلى أنه سيتم دراسة البيانات والاستحقاق مرة أخرى.

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خطوات تعديل البيانات

1ـ الدخول إلى حساب متابعات الخليج 365.

2ـ الدخول إلى حساب المستفيد.

3ـ الدخول إلى أيقونة (تفاصيل الطلب – الإفصاح عن الدخل).

4ـ تغيير الحالة الوظيفية إلى (لا توجد وظيفة).

5ـ حذف الدخل المُسجل.

6ـ الضغط على أيقونة (حفظ).

تفاصيل الدفعة 61

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر والتي بلغت نحو 3.6 مليارات ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

عدد المستفيدين والتابعين

وأضاف برنامج حساب متابعات الخليج 365، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.