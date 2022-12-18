شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة رحيل نجم الهلال السعودي في يناير القادم.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية حول اقتراب رحيل أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

حقيقة رحيل ديلجادو عن الهلال السعودي

وكشفت تقارير صحفية عبر صحيفة الرياضية، عن حقيقة رحيل النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو، عن صفوف الهلال السعودي، بعد تلقيه عرض خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأكدت التقارير، على أن نادي الهلال لم يتلق أي عرض من أجل كسب خدمات البرازيلي ميشايل، في فترة الانتقالات الشتوية، خاصة وأن النادي لا ينوي التفريط في خدمات اللاعب في الفترة القادمة.

وأوضحت التقارير، أن عقد ميشايل مع الهلال ساري حتى 2025، ولا توجد أي مفاوضات مع أي نادٍ برازيلي، خلال الفترة الحالية.

وعن سر استبعاد ميشايل من قائمة الهلال في مباراة الباطن، ذكر المصدر أن قرار المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، جاء من رغبته في التدوير بين اللاعبين الأجانب السبعة، حيث يعد القرار فنيًا ولا علاقة له بأنباء وصول أي عرض برازيلي.