شكرا لقرائتكم خبر عن النصر السعودي يجدد عقد نجم الفريق لمدة 3 مواسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يسعى مسئولو نادى النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، للحفاظ على القوام الأساسي للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، وذلك من أجل العودة إلى المنافسة على الألقاب مرة أخرى.

تفاصيل العقد الجديد لـ الصليهم مع النصر السعودي

وكشفت تقارير صحفية سعودية، مساء اليوم السبت، على أن إدارة نادي النصر السعودي، تقترب من تجديد عقد اللاعب عبد المجيد الصليهم، نجم خط وسط الفريق.

وأكدت التقارير عبر صحيفة "الرياضية"، على أن إدارة نادي النصر، اتفقت مع عبد المجيد الصليهم لاعب وسط الفريق، على تمديد عقده لمدة 3 مواسم مقبلة.

وأوضحت الصحيفة، على أن الصليهم سوف يتقاضى 6 مليون ريال عن كل موسم، على أن يتم الإعلان خلال الساعات المقبلة.

