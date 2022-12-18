شكرا لقرائتكم خبر ملتقى لخدمة ذوي الإعاقة بجامعة الفيصل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت بمقر جامعة الفيصل بالرياض، أمس، فعاليات «الملتقى السنوي الرابع لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار «وطن طموح»، الذي نظمته جمعية «لأجلهم» لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويستمر لمدة ثلاثة أيام.

وقالت رئيس مجلس إدارة الجمعية الأميرة نوف بنت عبدالرحمن: «إن حكومة خادم الحرمين تولي اهتماما كبيرا للعمل الإنساني والتنموي»، مؤكدة أن المجتمع الذي يقدر أبناءه من ذوي الإعاقة ويسخر لهم كل الدعم والرعاية الممكنة، هو المجتمع الأقرب إلى تحقيق أكبر معدلات التنمية والتقدم والنهضة الشاملة في جميع المجالات، كما يرفع من شأن أبنائه ويقدر إنجازاتهم، ودمجهم في شتى مجالات الحياة.

ونوهت أن الملتقى يسهم في إحداث نقلات نوعية في جميع المجالات المتعلقة بالإعاقة.