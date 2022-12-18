ملتقى لخدمة ذوي الإعاقة بجامعة الفيصل

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وقالت رئيس مجلس إدارة الجمعية الأميرة نوف بنت عبدالرحمن: «إن حكومة خادم الحرمين تولي اهتماما كبيرا للعمل الإنساني والتنموي»، مؤكدة أن المجتمع الذي يقدر أبناءه من ذوي الإعاقة ويسخر لهم كل الدعم والرعاية الممكنة، هو المجتمع الأقرب إلى تحقيق أكبر معدلات التنمية والتقدم والنهضة الشاملة في جميع المجالات، كما يرفع من شأن أبنائه ويقدر إنجازاتهم، ودمجهم في شتى مجالات الحياة.ونوهت أن الملتقى يسهم في إحداث نقلات نوعية في جميع المجالات المتعلقة بالإعاقة.
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