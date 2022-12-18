كيف تقنع طفلك العنيد بتناول وجبة الإفطار؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لتمده بالطاقة، شجع طفلك على تناول حصته الغذائية من الإفطار الصحي يوميا. وتبرز أهمية وجبة الإفطار للأطفال من خلال كثير من الفوائد منها: التحكم بالوزن وتجنب الشعور بالجوع الشديد، كما تعطي الطفل الطاقة اللازمة والضرورية، فبعد تناول وجبة العشاء يوجد 6-7 ساعات على الأقل بدون تناول للطعام أثناء فترة النوم، فينخفض مستوى السكر في الدم الذي يعد المصدر الأساسي للطاقة للدماغ والجهاز العصبي. وتشير الدراسات إلى أن تناول وجبة إفطار صحية تساعد على زيادة النشاط الذهني وتقوية الذاكرة، وحسب دراسات علمية فإن الأطفال الذين يتناولون وجبة الإفطار تحصيلهم العلمي أفضل من غيرهم. ويجب أن تحتوي وجبة الإفطار على العناصر الغذائية المهمة مثل النشويات، ويفضل أن تكون نشويات معقدة مثل الخبز، ويمكن اختيار الخبز الأسمر وحبوب الإفطار الكاملة والشوفان، وكوب الحليب، والخضار والفواكه، ويمكن يمكن إضافة حبة من الفاكهة إلى وجبة الإفطار مثلا حبة موز أو حبة تفاح، وللأطفال الذين لا يحبون الخضار يمكن إضافتها إلى الساندويش مثلا شرائح الخيار أو البندورة أو الخس المفروم أو الجزر المبروش. ولكن كيف تقنع طفلك العنيد بتناول الإفطار؟ . ولكن كيف تقنع طفلك العنيد بتناول الإفطار؟ . هذا السؤال أجاب عنه مجلس شؤون الأسرة. كيف نقنعهم بتناول الإفطار؟





صنع أصناف صحية وملونة تشجع الطفل



إزالة ما يشتت انتباه الطفل



عدم تقديم الحلوى كمكافأة

ما الفطور الصحي؟



خبز «نشويات»



حليب «مشتقات الألبان»



فواكه وخس أو خيار «فيتامينات ومعادن»



بيض «بروتين»

لماذا وجبة الإفطار مهمة؟



تسهم في الحفاظ على التركيز



تعزز النمو



تزيد من الإنتاجية والتعلم



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