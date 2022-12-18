جلسة حوارية طبية في 5 تخصصات بشتاء درب زبيدة

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وتناولت الجلسة الحوارية أهم المحاور الطبية في التخصصات نفسها، إضافة إلى النصائح الصحية الطبية والتوعوية وتلقي الاستفسارات من الحضور.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، أمس الأول، أولى الجلسات الحوارية الطبية التخصصية «صحتكم أمانة»، بمشاركة 5 من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في مجال طب الأطفال والجراحة العامة وجراحة الصدر وطب الأسرة وجراحة العظام، وذلك على مسرح الفعاليات بحديقة لينة العامة ضمن فعاليات شتاء «درب زبيدة الوجهة شمالية» المقام حاليا في قرية لينة التاريخية (105 كلم جنوب محافظة رفحاء)، ويستمر حتى 15 من مارس المقبل.وتناولت الجلسة الحوارية أهم المحاور الطبية في التخصصات نفسها، إضافة إلى النصائح الصحية الطبية والتوعوية وتلقي الاستفسارات من الحضور.

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