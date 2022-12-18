شكرا لقرائتكم خبر تسويق الأسر المنتجة خارج الحدود لضمان الاستدامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد الراشد أن نضج منتجات الأسر في البلدين منحها الفرصة لأن تصبح مشاريع تجارية يمكن تسويقها خارج الحدود، مثلما شاركت الأسر السعودية في الإمارات واليوم تشارك الأسر الإمارتية في واجهة الرياض، مشيرا إلى أن توسع برنامج دعم الأسر المنتجة مكن 150 ألف أسرة سعودية من دخول سوق العمل بتمويل يصل إلى ملياري ريال.من جهتها، أكدت الوزيرة بو حميد أن أهمية مثل هذه المعارض هو ضمان الاستدامة المالية للمشاريع متناهية الصغر المتنوعة، ونمو مساهمتها في الاقتصاد الوطني للبلدين، مشيرة إلى أن الدعم المقدم للأسر المنتجة من حكومة البلدين أتى نتيجة تعاون وتخطيط. ويضم المعرض 30 جناحا للأسر المنتجة من السعودية والإمارات.
توسع برنامج دعم الأسر المنتجة
- تمكين 150 ألف أسرة سعودية من دخول السوق
- تمويل يصل إلى ملياري ريال
- تدريب وتأهيل 50 ألف أسرة في مدن المملكة
- الوجود في أهم المواقع طوال العام
منتجات الأسر
- صياغة وتصميم الذهب والألماس
- التحف والأزياء والهدايا بهوية عربية خليجية
- منتجات طبية مبتكرة من مواد أولية
كانت هذه تفاصيل خبر تسويق الأسر المنتجة خارج الحدود لضمان الاستدامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.