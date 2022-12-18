تخريج 378 طالبا في دراسات كاوست العليا

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وأوضح رئيس الجامعة البروفيسور توني تشان أن الجامعة كرمت الخريجين العشرة أخيرا في حفل توزيع «جائزة صناع التغيير في كاوست 2022»، التي تكرم خريجي الجامعة الذين لديهم إسهامات بارزة على الصعيد المحلي والوطني والدولي في مجموعة من المجالات الحيوية ذات الأهمية الكبيرة للجامعة والمملكة، معربا عن شكره لخريجي هذا العام على جهودهم الملهمة. وشدد على أهمية أن يحيطوا أنفسهم بالأشخاص المتميزين.من جانبها أكدت المتحدثة باسم خريجي دفعة «2022» خريجة درجة الدكتوراه في هندسة وعلوم الأرض؛ إيفجينيا فولكوفا، على أن جامعة كاوست أسهمت في صقل مهارات الخريجين والتفاعل مع الآخرين والتعاون معهم، ومنحهم القدرة على النظر في مشاريعهم البحثية من زوايا مختلفة؛ مشيرة إلى أبحاثها التي تركز على نمذجة الخصائص الأساسية للغبار وتأثيره على الألواح الشمسية، وكيف أنها باتت مجالا مهما للبحث في منطقة الشرق الأوسط.
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