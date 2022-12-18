استديو العلا المفتوح يمنح الزوار  معايشة أعمال الفنانين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بالتعاون مع الوكالة الفرنسية لتطوير العلا، أطلقت الهيئة الملكية لمحافظة العلا فعاليات الاستديو المفتوح لعشاق الفن والزوار وأهالي العلا، للاطلاع على أعمال الفنانين المشاركين في برنامج إقامة العلا الفنية الذي امتد 12 أسبوعا.

وشارك في البرنامج 6 من الفنانين من داخل المملكة وخارجها، وتضم القائمة: أوغسطين باريديس من الفلبين، ومحمد كيليتو من المغرب، وسابين ميرليس من فرنسا، والدكتورة عفراء عتيق من الإمارات، ومحمد الفراج ودانية الصالح من السعودية. اجتمعوا معا لعرض مختلف إنتاجهم الإبداعي في الاستديو المفتوح والمخصص لعرض نتائج البرنامج.

وتمكن الفنانون على مدار البرنامج من التفاعل والاندماج بشكل مباشر مع المؤرخين وعلماء الآثار والخبراء في مجالات الزراعة والحياة البرية، وغيرهم من مختلف التخصصات داخل المجتمع المحلي لتبادل الأفكار لإنتاج أعمال فنية مستمدة من طبيعة المكان تهدف إلى إثراء المتحف الحي والطبيعي للعلا. وقدم الفنانون والفنانات أفكارهم وخبراتهم لأهالي العلا، من خلال برامج عامة مقدمة من البرنامج ضمت ورش عمل ومناقشات فكرية وقراءات وعروض أفلام ومجموعة من الأنشطة المختلفة.

وتستمر فعالية الاستديو المفتوح ليومين في فندق مبيتي، حيث سيتمكن الزوار من مقابلة الفنانين وزيارة استديوهاتهم الخاصة والانغماس في مشاهدة نتاج أعمال وتجارب فنية استغرقت 3 أشهر. ويمكن للزوار أيضا تجربة مجموعة متنوعة من الأنشطة، تتضمن زيارات الاستديو وجولات إرشادية، وعروضا يقدمها كل من الدكتورة عفراء عتيق وأوغسطين باريديس، ومناقشات مع محمد الفراج ومحمد كيليتو وسابين ميرليس.

ومن المقرر إقامة حلقة نقاشية في 20 ديسمبر الجاري، بمشاركة الفنانين الـ6. يتبعها حفل ختامي للاحتفاء بالمجتمع الإبداعي الذي تشكل على مدار فترة برنامج الإقامة الفنية، حيث تعد فعالية الاستوديو المفتوح فرصة رائعة لاكتشاف كيف يعكس المقيمون المدعوون مكانة الفنان في برامج التطوير الأثرية الضخمة، وطرقهم الخاصة في كيفية دمج رؤاهم ووجهات نظرهم في إكمال هذه المشاريع الطموحة.

يذكر، أنه سيتم استئناف برنامج الإقامة الفنية في العلا في يناير المقبل، بنسخة ثالثة جديدة من شأنها خلق آفاق جديدة للحوار بين الماضي والحاضر، وإعادة تصور التاريخ وتراثه الفني بمنظور تكنولوجي رقمي مبتكر، لربط برنامج الإقامة الفنية في العلا تدريجيا بالجذور الثقافية لمخطط رحلة عبر الزمن، واستكشاف أماكن الإقامة ذات المواضيع المحددة مثل الزراعة وعلم النبات والعطور والخيول العربية وفن تصوير المناظر الطبيعية والتصميم والهندسة المعمارية.

برنامج إقامة العلا الفنية







يعد خطوة جادة نحو بناء نظام متكامل ومزدهر للفنانين



يمنح الفنانين إمكانية الوصول إلى الدعم الفني



حصولهم على تسهيلات إنتاجية



برامج الاستديو المفتوح تشمل