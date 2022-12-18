فعالية وطنية احتفاء باليوم العالمي للعربية تسهتدف العوائل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتفي مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية باليوم العالمي للغة العربية يومي 18 و19 من ديسمبر الجاري، بإقامة فعاليته الوطنية بالتعاون مع حي السفارات، وذلك في حديقة «غراسي بارك» بمدينة الرياض، يستهدف خلالها العوائل ـ صغارا وكبارا ـ ويتيح الدخول للجميع، إذ تبدأ الفعالية من الـ4 عصرا حتى الـ10 ليلا من كل يوم، وتتضمن الأنشطة المصاحبة فعاليات لغوية، إضافة إلى ركن «الموسيقى»، وركن «محطة الخط» يستعرض خلالها خطاطون فن جماليات الخط العربي، عبر كتابة أسماء الزوار.

يذكر، أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة حددت 18 ديسمبر من كل عام يوما عالميا للاحتفال باللغة العربية، إذ اختير لموضوع الاحتفال هذا العام 2022 عنوان: «إسهام اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية»، لتأكيد الإسهامات الغزيرة للغة العربية في إثراء التنوع الثقافي واللغوي للإنسانية، فضلا عن إسهامها في إنتاج المعارف وبناء الحضارات.

وتستمر جهود المجمع طوال ديسمبر الجاري، في الاحتفاء باللغة العربية في يومها العالمي داخل المملكة وخارجها، ومن ذلك شراكته مع جامعة الملك عبدالعزيز في «مؤتمر اللغة العربية والقطاع غير الربحي: الهوية - التمكين- الأثر»، وعقد عدة ندوات علمية بالتعاون مع عدد من الجامعات والجهات المعنية، إضافة إلى احتفاليته الرئيسة باليوم العالمي للغة العربية في مدينة نيويورك، في مقر منظمة الأمم المتحدة، بالتعاون مع الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، تحت عنوان: «اللغة العربية في الأمم المتحدة: مسيرة 50 عاما».

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