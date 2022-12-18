فعالية وطنية احتفاء باليوم العالمي للعربية تسهتدف العوائل

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يذكر، أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة حددت 18 ديسمبر من كل عام يوما عالميا للاحتفال باللغة العربية، إذ اختير لموضوع الاحتفال هذا العام 2022 عنوان: «إسهام اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية»، لتأكيد الإسهامات الغزيرة للغة العربية في إثراء التنوع الثقافي واللغوي للإنسانية، فضلا عن إسهامها في إنتاج المعارف وبناء الحضارات.وتستمر جهود المجمع طوال ديسمبر الجاري، في الاحتفاء باللغة العربية في يومها العالمي داخل المملكة وخارجها، ومن ذلك شراكته مع جامعة الملك عبدالعزيز في «مؤتمر اللغة العربية والقطاع غير الربحي: الهوية - التمكين- الأثر»، وعقد عدة ندوات علمية بالتعاون مع عدد من الجامعات والجهات المعنية، إضافة إلى احتفاليته الرئيسة باليوم العالمي للغة العربية في مدينة نيويورك، في مقر منظمة الأمم المتحدة، بالتعاون مع الوفد الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة، وذلك في مقر منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، تحت عنوان: «اللغة العربية في الأمم المتحدة: مسيرة 50 عاما».
الأنشطة تتضمن
- جدارية ضوئية لحروف باللغة العربية
- ركن لاستعراض 100 إصدار من إصدارات مركز الملك عبدالله للتخطيط والسياسات اللغوية
- «عروض الشارع » يجسد خلالها ممثلون بالعروض الحية شخصيات أدبية
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