كل الأرقام المستخدمة في الكتابة بالعالم أصلها عربي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بجهود سعودية مغربية تم إدراج اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية بالعالم في 18 ديسمبر 1973، حيث أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 بإدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، واعتمد هذا التاريخ يوم عالميا للاحتفال باللغة العربية.

ولم تتوقف الجهود السعودية عند هذا الحد فقد أخذت المملكة على عاتقها مسؤولية نشر العربية تعلما وتعليما للناطقين بها، ممن أراد التوسع في علوم اللغة العربية والناطقين بغيرها، وأسست كثيرا من المراكز لخدمة للغة العربية وتدرسيها وتتبع بحوثها في أنحاء العالم كافة.

وفي ظل الجدل الحاصل حول الأرقام وعروبتها، والاهتمام من المملكة باللغة العربية ونشرها، وما نصت عليه رؤية المملكة 2030 والتي ترتكز على الاعتزاز بالهوية الوطنية، وترسيخ القيم العربية، استعلمت «مكة» من مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية عن مدى صحة التوجه القائل: إن الأرقام المستخدمة في الكتابة باللغة العربية الآن هي في الأصل هندية، والأرقام المستخدمة في الكتابة باللغة الإنجليزية هي العربية،. في هذا الإطار أكد المجمع لـ«مكة» أن الموضوع له زوايا متنوعة في النظر، ويتداخل مع مسائل أخرى، وهناك باحثون يفرقون بين أنواع الأرقام، وهناك غيرهم ممن يجعلها جميعا من الأرقام العربية ويفرق بينها في جهة الاستخدام.

وأضاف، «إن للمجمع جهودا وأعمالا خاصة في هذا السياق مع جهات الاختصاص، ولاشك أن توحيد الرسم الكتابي ومنه الأرقام موضوع ذو أهمية عالية في سياق التخطيط اللغوي. كما أشار إلى عدة كتب تعرضت لحقيقة الأرقام والتي جاء فيها أن الأرقام بنوعيها عربية سواء المستخدمة في اللغة العربية أو اللغة الإنجليزية، أو كما يطلق عليها غبارية وهندية».

وتقول المستشرقة الألمانية زيغريد هونكة: «تستخدم اليوم كل الأمم المتحضرة الأرقام التي تعلمها الجميع من العرب، ولولا تلك الأرقام لما وحد اليوم دليل الهاتف أو قائمة الأسعار أو تقرير للبورصة، ولما وحد هذا الصرح الشامخ من علوم الرياضة والفلك، بل لما وجدت الطائرات التي تسبق الصوت أو صواريخ الفضاء».

الكتب التي تعرضت لحقيقة الأرقام

01 الأرقام العربية، أحمد مطلوب، مؤسسة الرسالة، 1983م« إن الرقم الأجنبي عربي ولكنه مغترب، أما الرقم المألوف فقد ظل مرتبطا بالحرف العربي، أي أن السلسلتين عربيتان على الرغم من أن الأولى تسمى (الهندية) والثانية تسمى (الغبارية) ولكن الأولى أكثر عراقة، وأبعد انتشارا، وأشد التصاقا بالتراث العربي الإسلامي، وأوضح في كنوز الخط العربي».

02 الأرقام العربية ورحلة الأرقام عبر التاريخ، سالم محمد الحميدة، وزارة الإعلام العراقية، 1975م.

«إن أصل هذه الأشكال يعود إلى أشكال بعض الحروف الأبجدية العربية، وأن أصل السلسلة التي دعاها العرب بالأرقام الهندية، ما هي إلا أشكال اشتقت من أشكال السلسلة الغبارية بل هي نفس الأشكال إلا أنها جاءت مقلوبة مع بعض التحوير».

03 أرقامنا الحقائق والحقيقة المغيبة (العدد 110 من كتاب الرياض)، صالح بن إبراهيم الحسن، 2003م

04 الأرقام العربية، محمد حسن آل ياسين ـ بغداد 1982

جوائز عالمية لتعزيز

اللغة العربية

جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، والتي تنظم بشكل سنوي في الصين، بهدف تعزيز الفنون والآداب العربية جائزة الملك عبدالعزيز للترجمة جائزة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية جائزة الملك فيصل

العالميةفي اللغة العربية والأدب

جهود سعودية في الحفاظ على اللغة العربية

• تأسيس كثير من المراكز لخدمة اللغة العربية وتدرسيها، وتتبع بحوثها في أنحاء العالم في: أذربيجان، السنغال، الصين، باكستان أوغندا، روسيا، وغيرها

• تأسيس مجمع الملك سلمان للغة العربية

• إنشاء مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية

• معاهد في الجامعات السعودية لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

• مبادرة الملك عبدالله للمحتوى العربي على شبكة الإنترنت

• مركز الذكاء الاصطناعي في معالجة اللغة العربية

• مدونة اللغة العربية المعاصرة

• مبادرة عام الخط العربي

• مهرجان الغناء بالفصحى

رحلة الأرقام العربية

أسلوب الكلمات «الجمل»

ظهر في »حجر النمارة« على قبر امرئ القيس بن عمرو الذي يرجع تاريخه إلى أوائل القرن الرابع الميلادي، كما استمر إلى العصر الإسلامي، حيث ورد ذكر الأرقام في القرآن الكريم مكتوبة بالكلمات العربية ولم تذكر رموزا معينة للأرقام.

الترقيم بالأبجدية «أبجد»

ظهر في عصر الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك، وأعطي كل حرف رقما، خصص العرب الأحرف التسعة الأولى لأرقام الآحاد، والأرقام التسعة الثانية لأرقام العشرات، والتسعة الثالثة للمئات، والغين (1000)، وظل هذا الأسلوب حتى القرن الثامن الميلادي.

التواريخ الشعرية

اقتصر استخدام حساب الأبجدية على التواريخ الشعرية، وهي عبارة عن الإتيان بكلام موزون أو منثور، إذا جمعت التي تقابل الأحرف تحصل على السنة التي وقعت فيها تلك الحادثة.

النظام العشري

وصلت إلى بلاد الرافدين مع الفلكي الهندي «كانكا» عام 773م، بعد أن أمر الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور الشغوف بالفلك بترجمة كتابه وتأليف كتاب باللغة العربية على نهجه، ترجم الفراري كتاب »سند« وألف كتاب »هند سند كبير« وبقي معمول به إلى عصر الخليفة المأمون.

الأرقام الهندية

أعاد الخوارزمي عالم الرياضيات كتابة »هند سند« وأضاف معلومات أخرى إليه اشتهرت في البلدان الإسلامية، وألف كتابين هما الجبر والمقابلة، وكتاب الحساب الذي شرح فيه نظام الأعداد والأرقام الهندية.

الأرقام العربية «الهندية»

هذب العرب الأرقام بعد أن كان للهنود أشكال متعددة، وذكر الخوارزمي نوعين لشكل الأرقام: الأول، ما ساد في البلدان العربية والإسلامية وعرف بالأرقام الهندية »الأرقام العربية«

- الأرقام العربية »الغبارية«

النوع الثاني من سلسلة الأرقام العربية، يطلق عليها الغبارية شاعت في القرن السادس الهجري، واستعملت في المغرب والأندلس، وأخذها الأوروبيون وطوروا بعض أشكالها بما يتناسب مع حرفهم اللاتيني، وهو ما يعرف الآن بالأرقام الإنجليزية.