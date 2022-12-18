لا إغلاق كاملا لطريق مكة السريع بدواعي صيانة البوابة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفت أمانة العاصمة المقدسة ما أوردته بعض المواقع عن تحديد مواقيت لإغلاق طريق الأمير محمد بن سلمان ، مكة - جدة السريع بدواعي صيانة مجسم بوابة مكة.

وقال الناطق الرسمي للأمانة أسامة زيتوني لـ»مكة»: إن ما تردد عن إغلاق كامل للطريق لا أساس له من الصحة، وإنما الإغلاق جزئي ولا يؤثر على انسيابية الحركة المرورية، مضيفا بأن الأمانة تعمل هذه الأيام وبالتنسيق مع أمن الطرق على وضع خطة للعمل تراعي تحقيق أقصى درجة لوسائل إجراءات الأمن والسلامة في منطقة البوابة، للصيانة الشاملة لمجسم المصحف الشريف.

وأكد أن العمل يجري حاليا مستصحبا توفير كل وسائل السلامة، ووضع اللوحات التحذيرية والحواجز، لضمان انسيابية الحركة في المنطقة وعدم تعطيلها وتسهيل حركة المركبات.

وأوضح أن الأمانة تجري حاليا أعمال الصيانة الموقتة واللازمة للمجسم بالتنسيق مع القوات الخاصة لأمن الطرق ووزارة النقل وبإشراف مباشر من هيئة تطوير مكة المكرمة.

وبين زيتوني، أن أعمال الصيانة تهدف بالدرجة الأولى إلى وضع معالجات موقتة لبعض أجزاء المجسم، وإزالة مكامن الخطر التي طرأت عليه أخيرا، نظرا لمرور فترة طويلة على تنفيذه، ولا سيما أن المنطقة تشهد كثافة مرورية عالية، وتربط بين مدينتين رئيستين في المنطقة الغربية.

وأضاف الناطق الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، بأن صيانة بوابة مكة تشمل إجراء أعمال نظافة شاملة للمجسم، حيث تزيل الجهة المنفذة كميات كبيرة من المخلفات وفضلات الحمام المتراكمة أعلى المجسم بواسطة الرافعات. وتهدف أعمال النظافة للمحافظة على البيئة ومنع تراكم الآفات والحشرات.

وبين زيتوني أنه سيتم خلال أعمال الصيانة للمجسم فحص سلامة جميع التمديدات والوصلات الكهربائية والمعالجة الموقتة للتلفيات الحالية، وستستبدل الأجزاء المفقودة باستخدام ألواح GRC، واستخدام الزوايا الفولاذية مسبقة الصنع في تركيب ألواح الصاج وتثبيتها في الجسم المعدني للهيكل بطرق فنية تضمن سلامتها والمحافظة على منظرها الجمالي.

صيانة بوابة مكة تشمل

