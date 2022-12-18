شكرا لقرائتكم خبر اتفاقيات مع مزارعين بالباحة لإنتاج تقاوٍ عالية الجودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارة البيئة والمياه والزراعة اتفاقيات مع مزارعين بمنطقة الباحة؛ بهدف تعزيز وتنمية قدراتهم على إنتاج تقاو عالية الجودة، من الأصناف المحلية ذات الميز النسبية بالمنطقة.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الباحة المهندس فهد الزهراني، أن الاتفاقيات تهدف إلى تعزيز قدرات المزارعين؛ لانتخاب أجود الأصناف، وإنتاج أفضل أنواع البذور والتقاوي المناسبة للمنطقة؛ مثل الرمان واللوز والمشمش والعنب وغيرها، حتى تعود عليهم بفوائد اقتصادية.

وأشار إلى أن الوزارة لديها عدد من الاستراتيجيات التي تعمل من خلالها على تحقيق الأمن الغذائي في المملكة وفقا لمستهدفات رؤية 2030، منها انتخاب وإكثار المحاصيل ذات الميز النسبية والجودة العالية، والتي يمكن خلالها زيادة الإنتاج ورفع جودة المنتج. وأضاف أن منطقة الباحة تتميز بتنوع التضاريس والمناخ، مما أكسبها مقومات أساسية للزراعة، تتمثل في خصوبة التربة وتوفر المياه؛ الأمر الذي يجعلها تسهم بشكل كبير في تطوير القطاع الزراعي، وخلق فرص لإنتاج عدد من المحاصيل المحلية الواعدة وجعلها ذات ميز نسبية للمنطقة.

من جهته، أوضح المدير العام لمركز البذور والتقاوي بالوزارة الدكتور ناصر المري، أن الاتفاقيات تهدف إلى رفع الكفاءة الفنية لمزارعي الأصناف المحلية في إنتاج وإعداد البذور التي يستخدمونها في مزارعهم عبر الاستفادة القصوى من وحدة المساحة.