شكرا لقرائتكم خبر تحويل الصك الزراعي إلى سكني مشروط بـ3 موافقات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين أكدت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات التابعة للهيئة العامة لعقارات الدولة، أن تحويل الصك من زراعي إلى سكني خارج اختصاصها، أوضحت وزارة العدل في وقت سابق، أنه يمكن تحويل الصك من زراعي إلى سكني، في حالة وصول العمران وكان المخطط مأهولا بالسكان، شريطة الحصول على 3 موافقات.

فيما أكدت الهيئة العامة لعقارات الدولة عدم استقبال أي طلبات بعد فترة استقبال طلبات التملك والاستحكام، والتي انتهت في 5 من جمادى الأولى. جاء ذلك نظرا لورود استفسارات لمنصة «إحكام» حول اختصاصها في تحويل الصكوك الزراعية إلى صكوك سكنية.

ودعت أخيرا إلى سرعة استكمال المتطلبات المتعلقة بطلباتهم والمعادة من الأمانة (إحكام) إلى المستفيد أثناء مرحلة فحص ودراسة الطلب وقبل العرض على اللجان لاستكمال المطلوب بما في ذلك استيفاء الإقرارات اللازمة، وفي حال عدم استيفاء المطلوب ستستكمل الأمانة العامة دراسة الطلب وفق ما تم تقديمه، وتحيله إلى لجان النظر للبت فيه.

وأوضحت العدل أنه يمكن تحويل الصك من زراعي إلى سكني، وذلك في حالة وصول العمران وكان المخطط مأهولا بالسكان.

الموافقات الـ3







وزارة الشؤون البلدية والقروية



وزارة البيئة والمياه والزراعة



صندوق التنمية الزراعية



شرطان لتحويل الصك