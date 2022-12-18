القيادة تهنئ بوتان بذكرى اليوم الوطني ولاتفيا بتشكيل الحكومة الجديدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ملك مملكة بوتان جيغمي كيزار نامجيل وانجشوك، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين رئيس وزراء جمهورية لاتفيا كريسـيانيس كارينس، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.

وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

من جهته، هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ملك مملكة بوتان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة بوتان الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس وزراء جمهورية لاتفيا، بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة برئاسته.

وأعرب ولي العهد، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية لاتفيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.