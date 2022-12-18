الإيقاع بـ14821 مخالفا للإقامة والعمل وأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بـ14821مخالفا في مناطق المملكة كافة، خلال الفترة من 8-14ديسمبر الجاري.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من

الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

نتائج الحملات

01 إجمالي المخالفين الذين ضبطوا بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 14821 مخالفا منهم

8817 مخالفا لنظام الإقامة

3879 مخالفا لنظام أمن الحدود

2125 مخالفا لنظام العمل

02 بلغ إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 676 شخصا منهم:

58 % يمنيو الجنسية

39 % إثيوبيو الجنسية

3 % جنسيات أخرى

ضبط 98 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية

03 ضبط 24 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم

04 إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 45197 وافدا مخالفا، منهم:

43099 رجلا

2098 امرأة

05 إحالة 34755 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر

إحالة 2355 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم

ترحيل 11305 مخالفين