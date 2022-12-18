الإيقاع بـ14821 مخالفا للإقامة والعمل وأمن الحدود

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وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى، أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل منالأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
نتائج الحملات
01 إجمالي المخالفين الذين ضبطوا بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 14821 مخالفا منهم
8817 مخالفا لنظام الإقامة
3879 مخالفا لنظام أمن الحدود
2125 مخالفا لنظام العمل
02 بلغ إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 676 شخصا منهم:
58 % يمنيو الجنسية
39 % إثيوبيو الجنسية
3 % جنسيات أخرى
ضبط 98 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية
03 ضبط 24 متورطا في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم
04 إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 45197 وافدا مخالفا، منهم:
43099 رجلا
2098 امرأة
05 إحالة 34755 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر
إحالة 2355 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم
ترحيل 11305 مخالفين
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