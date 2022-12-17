شكرا لقرائتكم خبر عن نجم منتخب فرنسا يزف خبر سار لـ ديشامب قبل مواجهة الأرجنتين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنهى منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، استعداداته لمواجهة نظيره منتخب الأرجنتين، وذلك ضمن منافسات الدور النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022، والمقرر إقامتها مساء غدًا الأحد.

كوناتي يعود لتدريبات منتخب فرنسا

وكشفت تقارير صحفية فرنسية عبر صحيفة ليكيب، على أن النجم الفرنسي إبراهيما كوناتى، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي،قد زف خبر سار لعشاق المنتخب الفرنسي.

وأكدت التقارير الفرنسية، على أن كوناتي قد تغلب على نزلة البرد التى هاجمته فى الأيام الأخيرة، وأصبح لائقا لخوض نهائي مونديال قطر 2022 أمام المنتخب الأرجنتيني.

وأوضحت التقارير على أن كوناتي، قد عاد لخوض تدريبات منتخب فرنسا مساء اليوم السبت، قبل 24 ساعة من مواجهة الأرجنتين.