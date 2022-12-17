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برعاية ولي العهد.. أمير الرياض يتوج الفائزين في موسم نادي سباقات الخيل الـ72

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الرياض - محمد الوسيري - تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، توج صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير الرياض الفائزين في الحفل الثاني والسبعين من موسم نادي سباقات الخيل، في افتتاحية البطولات الكبرى للفئة الأولى بـ”كأسيْ وليّ العهد” في نسختها السابعة والخمسين للخيل المنتجَة “محليًا” و”المستوردة”، على أرض ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية، وتبلغ جائزة كل كأس مليون ريال.

ولدى وصول سموه كان في استقباله صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل.
وبعد نهاية الشوط العاشر، سلم سمو أمير منطقة الرياض كأس ولي العهد للإنتاج ( المحلي ) للفائز بالمركز الأول نغيمش بن فهد بن عبدالهادي العجمي بعد فوز الجواد (المبير) .

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بعدها توج سمو الأمير فيصل بن بندر عقب نهاية الشوط الأخير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز بكأس ولي العهد للإنتاج ( المستورد ) عقب فوز الجواد (ماي فرانكل) بالمركز الأول.
حضر الحفل صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين.

  • # ولي العهد
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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