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شكرا لقرائتكم الديوان الملكي : وفاة فهد بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير فهد بن تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 24 / 5 / 1444هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
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