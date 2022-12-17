شكرا لقرائتكم جهود متواصلة للأمن العام بمنفذ سلوى مع قرب ختام المونديال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تتواصل الجهود الأمنية لرجال الأمن العام بمنفذ سلوى الحدودي، لتأمين عبور الجماهير الراغبة في حضور نهائي بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 المقرر أن تنطلق غدًا الأحد بين فرنسا والأرجنتين.

جهود مكثفة

ونشر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، مقطع فيديو يظهر لقطات لجهود الأمن المكثفة في منفذ سلوى لمواكبة تدفق الجماهير ومتابعة خدمات النقل الترددي بالحافلات المخصصة لنقل المسافرين إلى قطر.

وفي وقت سابق، دعا الأمن العام جميع المسافرين إلى الالتزام بالتعليمات المخصصة لعبور المنفذ لحضور مباريات كاس العالم، وكذلك الالتزام بقواعد السلامة المرورية عند الدخول والخروج من المنفذ.

النقل الترددي بالحافلات

من جانبها، أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم السبت، أن خدمات النقل الترددي بالحافلات والمخصصة لنقل المسافرين والجماهير في منفذ سلوى إلى منفذ أبو سمرة في الجانب القطري، مستمرة في خدمة المشجعين والمسافرين حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 ديسمبر الجاري.

وأضافت أنه على الراغبين في حضور المباراة النهائية لكأس العالم عبر منفذ سلوى التأكد من حجز المقعد المجاني من الموقع الإلكتروني، ووصول رسالة تأكيد على البريد الإلكتروني الخاص بالشخص.