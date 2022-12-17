شكرا لقرائتكم خبر عن الرجاء المغربي يحتج على مشاركة الأهلي فى كأس العالم ويخاطب الفيفا! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تحدث عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء المغربي عن تعرض فريقه للظلم بسبب مشاركة الأهلي فى مونديال الأندية، وتابع بأن فريقه يستحق المشاركة بدلًا من الفريق المصري بإعتباره صاحب البلد المستضيف وليس الوداد، والذي يعد حاملًا للقب دوري أبطال إفريقيا، لذا فإن الأمور لا تتعلق بوصيف إفريقيا.

وواصل أنه خاطب الفيفا من أجل سحب مشاركة الأهلي فى المونديال، مشددًا إلى أنه لن يتنازل عن حق الرجاء فى المشاركة،مشيرًا إلى أنه خاطب الإتحاد المغربي للوقوف مع الفريق فى شكوته إلى الفيفا، على أن يتم حسم الأمور فى الأسبوع الجاري.



الأهلي يعلن مشاركته فى المونديال!

وكان النادي الأهلي قد أعلن أمس مشاركته فى كأس العالم للأندية القادم، بعد أن تلقي خطابًا رسميًا من الإتحاد الدولي يفيد بمشاركة الفريق، على أن يبدأ الفريق مشواره فى البطولة من الدور التمهيدي فى الأول من فبراير القادم بمواجهة أوكلاند سيتي ممثل قارة إستراليا.



موعد بطولة كأس العالم القادمة!

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم 1 فبراير 2023 على أن تنتهي فى 11 فبراير من هذه الفترة، بمشاركة 7 فرق خلال مجربات البطولة بنظامها القديم والمتعاهد عليه، على أن يشارك بطل قارة أوروبا وأمريكا الجنوبية فى البطولة من الدور قبل النهائي مباشرة.