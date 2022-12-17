شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم 2022.. أنتهي الحلم العربي المغربي كرواتيا ثالث العالم! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن المنتخب الكرواتي من تحقيق فوزًا مثيرًا على نظيره المنتخب المغربي بنتيجة 1/2،فى مباراة تحديد المركزي الثالث والرابع فى كأس العالم 2022،حيث فشلت أسود الأطلس فى تحقيق برونزية العالم للمرة الأولى فى تاريخها، وأكتفت بالصعود إلى المربع الذهبي فى بطولة لا تنسي للمغرب.

ونجح منتخب كرواتيا فى إستغلال ضعف المخزون البدني فى المباراة بعد الجهد الكبير الذي بذله اللاعبين فى مشوار البطولة، خاصة أن المنتخب المغربي ألتقي بمنتخبات إسبانيا والبرتغال وفرنسا على التوالي، الأمر الذي أنهك اللاعبين بشكل كبير وظهر واضحًا فى مواجهة الليلة.



غياب سايس يلقي بظلاله على الأسود!

ويعد سوء المنظومة الدفاعية والغياب الدفاعي أحد أبرز النقاط التي تسببت فى هزيمة المغرب خلال مواجهة كرواتيا، حيث قدم المنتخب المغربي أسوء مباراة على صعيد الخط الخلفي فى البطولة، والذي ظهر متأثرًا بشكل كبير بغياب سايس عن المباراة بسبب الإصابة التى لحقت به فى مباراة فرنسا الأخيرة.



مودريتش يحقق النهاية الأفضل!

وتمكن النجم الكرواتي لوكا مودريتش من إنهاء مسيرته مع كرواتيا فى كأس العالم وهو متوجًا بالذهب فى موندياله الأخير، الأمر الذي يعد بمثابة أفضل نهاية لمسيرة واحدًا من أفضل لاعبي الوسط فى العالم خلال جيله، بعد أن فشل فى تحقيق حلم المونديال خلال تلك المسيرة الحافلة.