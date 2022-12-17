أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على أحمد السديري

وأدى الصلاة مع أمير الرياض، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، والأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير منطقة الشرقية، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.
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