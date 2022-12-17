عيادة لكبار السن في مستشفى الصحة الافتراضي

أضافت وزارة الصحة عيادة خاصة لكبار السن في مستشفى الصحة الافتراضي لتقييم شامل للمرضى من كبار السن وذلك تسهيلا وتقديرا لتلك الفئة حيث تتطلب العيادة عددا من النقاط قبل إحالة المريض عبر تطبيق إحالتي أو المنسقين للمريض بأن يكون المريض تجاوز الستين عاما ولديه أعراض عدة ويتناول سبعة أدوية وأكثر.

وتقدم عيادة طب كبار السن في مستشفى الصحة الافتراضي تقييما شاملا للمرضى من كبار السن بحيث تغطي خدمات متعددة وتخصصات مختلفة ويتم ذلك من خلال جمع البيانات الطبية والنفسية والاجتماعية والوظيفية والأدوية التي يستخدمها المريض كما يتم تقديم الخطة العلاجية لجهة الإحالة للاستفادة منها لوضع خطة للعلاج والمتابعة لتعزز جودة الحياة وتقليل احتمالية زيارة المريض للطوارئ والمستشفى أو الرعاية طويلة الأمد.

ويشترط أن يكون عمر المريض 60 عاما أو أكثر ولديه على الأقل عدد من النقاط تتمثل في مصاب بضعف الإدراك والمخاوف مثل الخرف بأنواعه أو مصاب بالأعراض السلوكية والتنفسية للخرف أو مصاب بمرض الشلل الرعاشي أو يتناول 7 أدوية وأكثر، يسقط بشكل متكرر أو لديه تاريخ مرضي في هشاشة العظام أو لديه كسر بالورك أو الوهن والتدهور الوظيفي أو مصاب بالاكتئاب أو القلق أو لديه فقدان الوزن غير المقصود أو تاريخ من الإهمال أو سوء المعاملة أو استنزاف راعي المريض حيث تتم إحالة المريض عبر نظام إحالتي أو الرقم الموحد للمنسقين.

ويعتبر مستشفى صحة الافتراضي متخصصا يستخدم أحدث التقنيات المبتكرة؛ لتوفير خدمات تخصصية ودعم المنشآت الصحية بالمملكة؛ حيث يدعم 152 مستشفى حول المملكة، كما يُقدم المستشفى 15 خدمة صحية تخصصية أساسية، إضافة إلى أكثر من 34 خدمة تخصصية فرعية، ويعمل فيه أكثر من 75 طبيبًا وطبيبة بقدرة استيعابية تتجاوز 400 ألف مريض سنويًا.

مستشفى (صحة) الافتراضي يعد من المبادرات ذات الأولوية في برنامج تحول القطاع الصحي التي تخدم الرؤية، وتعزز ثقافة الطب الافتراضي في الجهات الصحية، وتقدم أفضل الخدمات الصحية الافتراضية على المستوى الوطني والعالمي. ويهدف الى تعزيز الرعاية الصحية الافتراضية وتحقيق الابتكار في القطاع الصحي وتنمية الموارد وتحقيق الاستدامة وتحقق التميز المؤسسي ومن الخدمات التخصصية في مستشفى صحة الافتراضي الاستشارات الطارئة والحرجة والعيادات التخصصية واللجان متعددة التخصصات والخدمات الطبية المساندة وخدمات الرعاية المنزلية.

متى يتم إحالة المريض إلى العيادة الافتراضية

• مصاب بضعف الإدراك والمخاوف مثل الخرف بأنواعه

• مصاب بالأعراض السلوكية والتنفسية للخرف

• مصاب بمرض الشلل الرعاشي

• يتناول 7 أدوية وأكثر

• يسقط بشكل متكرر

• لديه تاريخ مرضي في هشاشة العظام

• لديه كسر بالورك

• الوهن والتدهور الوظيفي

• مصاب بالاكتئاب أو القلق

• لديه فقدان الوزن غير المقصود

• تاريخ من الإهمال أو سوء المعاملة

• استنزاف راعي المريض.