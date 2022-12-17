شكرا لقرائتكم الأمن العام: إحضار المستندات المطلوبة عند السفر يسهل الإجراءات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حث الأمن العام، المواطنين الراغبين في السفر، على ضرورة إحضار المستندات المطلوبة عند السفر، ما يسهل من الإجراءات عبر المنافذ.

المستندات المطلوبة

وقال الأمن العام عبر إنفوجراف صادر عنه “إحضار المستندات المطلوبة يسهل إجراءات السفر عبر المنافذ”.

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وأشار إلى أنه لطلب المساعدة يرجى الاتصال بالرقم 911 في مناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. وتأتي هذه الدعوة قبل المباراة النهائية لكأس العالم المقررة غدًا الأحد بين فرنسا والأرجنتين.

خدمات النقل الترددي

وكانت الهيئة العامة للنقل، أعلنت في وقت سابق، أن خدمات النقل الترددي بالحافلات في منفذ سلوى مستمرة في خدمة المشجعين والمسافرين إلى قطر حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل.

وقالت هيئة النقل، في إنفوجراف صادر عنها “نسعد بتسهيل تنقل كافة المسافرين والجماهير عبر خدمات النقل الترددي بالحافلات في منفذ سلوى، والتي تستمر مساء الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر”.

وأضافت أنه على الراغبين في حضور المباراة النهائية لكأس العالم عبر منفذ سلوى التأكد من حجز المقعد المجاني من الموقع الإلكتروني، ووصول رسالة تأكيد على البريد الإلكتروني الخاص بالشخص.