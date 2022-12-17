شكرا لقرائتكم استمرار النقل الترددي بالحافلات في منفذ سلوى حتى الثلاثاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت الهيئة العامة للنقل، أن خدمات النقل الترددي بالحافلات والمخصصة لنقل المسافرين والجماهير في منفذ سلوى إلى منفذ أبو سمرة في الجانب القطري، مستمرة في خدمة المشجعين والمسافرين حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل الموافق 20 ديسمبر الجاري.

استمرار الخدمات

وقالت هيئة النقل، في إنفوجراف صادر عنها “نسعد بتسهيل تنقل كافة المسافرين والجماهير عبر خدمات النقل الترددي بالحافلات في منفذ سلوى، والتي تستمر مساء الثلاثاء الموافق 20 ديسمبر”.

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وأضافت أنه على الراغبين في حضور المباراة النهائية لكأس العالم عبر منفذ سلوى التأكد من حجز المقعد المجاني من الموقع الإلكتروني، ووصول رسالة تأكيد على البريد الإلكتروني الخاص بالشخص.

أهمية الحجز

وأكدت أن خدمات النقل الترددي في منفذ سلوى لا تزال تسهم في خدمة المسافرين والجماهير وتسهيل تنقلهم من وإلى منفذ أبو سمرة عبر رحلات ترددية متواصلة لكل “ربع ساعة”، مشددة على أهمية الحجز للخدمة عبر الموقع الإلكتروني: (هنا).

وبذل رجال الأمن العام بمنفذ سلوى الحدودي، جهودًا مكثفة لتأمين عبور المسافرين الراغبين في حضور بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022م.

ودعا الأمن العام جميع المسافرين إلى الالتزام بالتعليمات المخصصة لعبور المنفذ لحضور مباريات كاس العالم، وكذلك الالتزام بقواعد السلامة المرورية عند الدخول والخروج من المنفذ.