شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يحصل على خبرًا سعيدًا في تدريبات الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، خبر سعيد بعد مشاركة لاعبه استعدادًا للمباريات المقبلة.

وعاد سالم الدوسري لاعب الهلال، للمشاركة في تدريبات الفريق مساء اليوم السبت، بعدما تعافى بصورة كاملة من الإصابة.

وكان الدوسري، للإصابة في أربطة الكاحل خلال مشاركته مع المنتخب السعودي، ضمن منافسات كأس العالم قطر 2022، والتي تُختتم منافساتها غدٍ الأحد.

وكان دياز المدير الفني للهلال، فضل إراحة سالم الدوسري أمام الباطن، مساء أمس الجمعة، رغم جاهزيته للمشاركة، خوفًا من تفاقم إصابته.

وحقق فريق الهلال فوزًا كبيرًا على نظيره الباطن، مساء امس الجمعة، بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة التاسعة بدوري روشن السعودي.