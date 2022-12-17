شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السعودي يدرس نقل مباراة النصر والعدالة في كأس خادم الحرمين الشريفين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت تقارير صحفية، عن دراسة الاتحاد السعودي لكرة القدم، نقل مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر أمام العدالة، في كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المقرر أن يلتقي النصر نظيره العدالة، يوم الأربعاء المقبل، ضمن مباريات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب مرسول بارك.

ويدرس الاتحاد السعودي، نقل المباراة من ملعب مرسول بارك إلى ملعب الأمير عبدالرحمن بن سعود بنادي النصر، بسبب انشغال الأول بعدة فعاليات.

وأشارت التقارير، إلى أن هذا القرار يأتي نظرًا لانشغال ملعب مرسول بارك بفعاليات عدة خلال الفترة الحالية والمقبلة، إضافة إلى انشغال ملعب الأمير فيصل بن فهد خلال اليوم ذاته بمباراة الهلال والاتفاق ضمن البطولة نفسها.

وكان فريق النصر حقق الفوز برباعية مقابل هدف خلال المباراة التي جمعته بنظيره الرائد مساء الجمعة ضِمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن.

ورفع فريق النصر رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 22 متقاسمًا الصدارة مع نادي الشباب المتبقي له مباراة الجولة التاسعة، فيما توقف رصيد الرائد عند 9 نقاط في المركز الحادي عشر.