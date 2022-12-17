شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مُثير من دياز بعد الفوز أمام الباطن بدوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على فوز فريقه أمام الباطن، بدوري روشن السعودي.

وحقق الزعيم فوزًا كبيرًا على الباطن، بثلاثية مقابل هدف وحيد بالمباراة التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين.

وأكد دياز، أن الفوز على ضيفه مستحق وعادل، بالرغم من عدم تقديم فريقه للعرض المطلوب، وكان المستوى غير جيد في اللقاء.

وقال دياز: "لم نقدم مستوانا الطبيعي اليوم، ومررنا بفترة توقف طويلة، أيضا نفتقد جهود بعض اللاعبين الغائبين بداعي الإصابة، وإذا اكتملت المجموعة سيتحسن وضعنا، وسيكون ظهورنا مغايرا".

وأضاف: "أتفهم أن جماهير الهلال ليست راضية عن الأداء، لكن أعدهم بأن يكون المستوى أفضل مستقبلا، والسبب في إهدار ركلات الجزاء هو ربما التوتر أو عدم التركيز، نحن نتدرب باستمرار عليها، لكن لم يوفق إيجالو وصالح الشهري في التسجيل".

وتابع: "سوء الحظ الذي يلازمنا يترجم حالنا بشكل عام، لأننا لا نعيش أفضل حالاتنا، وننتظر اكتمال الفريق، وحاولنا في الشوط الأول أن نكون أكثر فعالية في الشق الهجومي، لكننا افتقدنا التنظيم، وفي الشوط الثاني تمكنا من استعادة وضعنا الطبيعي، وحققنا انتصارًا مستحقا ونتيجة عادلة في نهاية المطاف، وهذا هو الأهم".