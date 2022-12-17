شكرا لقرائتكم خبر عن خبير يفجر مفاجأة حول مشاركة كنو مع الهلال أمام الباطن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر أحمد الأمير خبير اللوائح في فيفا، مفاجأة من العيار الثقيل، حول قضية مشاركة محمد كنو مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم قطر 2022.

وكان نادي الباطن احتج ضد مشاركة كنو في مباراة الأمس، والتي أقيمت بين الباطن والهلال، ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري روشن السعودي، وانتهت بفوز فريقه بثلاثية مقابل هدف وحيد.

وقال الأمير إلى إن كنو شارك مع المنتخب السعودي في المونديال خلال فترة إيقافه، ما قد يثير قضية جدلية خلال الفترة المقبلة.

وكانت غرفة فض المنازعات بالاتحاد السعودي لكرة القدم قد أصدرت في الأول من مايو الماضي قرارًا بإيقاف كنو 4 أشهر، بعد أن تأكد توقيعه عقدين مع كل من النصر والهلال.

ويرى الأمير، وبعد عملية حسابية عبر صفحته الشخصية على "تويتر"، أن عقوبة الإيقاف كان يتبقى فيها 10 أيام قبل انطلاق مباريات دور المجموعات لمونديال قطر 2022.

وبين خبير اللوائح ذلك من خلال عملية حسابية كالتالي:

- صدر قرار إيقاف كنو بتاريخ 1 / 5 / 2022.

- انتهى الموسم الماضي بتاريخ 27 / 6 / 2022.

وأوضح أن اللاعب قضى 58 يومًا من عقوبة الإيقاف البالغة 120 يومًا (4 أشهر).

- بداية الموسم الجديد بتاريخ 25 / 8 / 2022.

توقف الدوري بتاريخ 16 / 10 / 2022.

وبحسب الأمير فإن كنو قضى 52 يومًا أخرى من مدة الإيقاف، ليصبح إجمالي المدة 110 أيام (58 + 52)، ثم قام الأمير بطرح 110 يومًا من 120 يومًا، ليتبقى 10 أيام.

وعاد أحمد الأمير بعد هذه العملية الحسابية، ليؤكد أنه: "كان من المفترض حسب رأيي الشخصي عدم مشاركة كنو في مباريات الدور التمهيدي للبطولة ليستنفذ عقوبته وهي مدة الإيقاف 120 يومًا".