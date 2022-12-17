شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة يتمسك بالرحيل عن الأهلي فى المريكاتو الشتوي القادم! والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية أن أفشة أصبح يتمسك بالرحيل عن الأهلي فى الفترة المقبلة، خاصة بعد تعرضه لموجة إنتقادات قوية من الجماهير الحمراء، بعد مباراة فيوتشر أمس فى الدوري المصري.

بجانب تعرض اللاعب لغرامة مالية ضخمة تقدر ب 200 ألف جنيه وفقًا للائحة الفريق، بعد تصميمه الغير مبرر على تنفيذ ركلة الجزاء وإهدارها.

وكان مارسيل كولر قد أعلن عن غضبه الشديد من اللاعب بعد مخالفة تعليماته، لبس بسبب ركلة الجزاء فقط ولكن للعديد من الأسباب الآخري المتعلقة بالمباراة، مما جعله ينهال بالإنتقادات على اللاعب فى غرف خلع الملابس عقب المباراة، وفقًا لبعض المصادر الصادرة من الفريق الأحمر.



أفشة يصمم على الرحيل للباطن السعودي

ومن جانبه طلب اللاعب من إدارة فريق الأهلي السماح له بخوض فترة إحتراف قصيرة بالدوري السعودي داخل نادي الباطن، على أن يعود إلى المارد الأحمر بنهاية الموسم الحالي، على أن يكون الوضع الحالي قد هدأ، حيث يري اللاعب أن حبل الثقة الذي يصل بينه وبين الجماهير قد تم قطعه.



كولر يوافق على رحيل أفشة!

وأفادت بعض المصادر داخل النادي الأهلي أن المدرب السويسري مارسيل كولر قد لا يماتع خروج أفشة عن الفريق فى الفترة المقبلة، ولكن سيترك الأمور التفاوضية والمالية فى يد إدارة الفريق، فى إشارة واضحة أن حظوظ اللاعب مع المدرب ستقل فى الفترة القادمة حال إستمراره مع الفريق.