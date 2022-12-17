شكرا لقرائتكم خبير طقس يوضح المنطقة الأكثر دفئاً في المملكة بفصل الشتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح الدكتور عبدالله المسند؛ أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، عدة عوامل تجعل من الساحل الغربي بالمملكة هو الأدفأ في الشتاء.

وقال المسند، عبر حسابه على “تويتر”، إنه “عادة وفي فصل الشتاء يكون الساحل الغربي هو الأدفأ بالمملكة لعوامل عدة.

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وتابع المسند أن هذه العوامل تشمل “دفء البحر الأحمر، وتمدُّد منخفض السودان الحراري، وحجز جبال السروات من أن تتوغل الكتلة الشمالية الشرقية الباردة”.

درجة حرارة صفرية

وفي وقت سابق، توقع الباحث في الطقس والمناخ عقيل العقيل، درجة حرارة صفرية وهطول أمطار على عدد من المناطق.

وقال العقيل، وفقاً لـ”الإخبارية”، “تبقى درجات الحرارة على المعدل الحالي الذي نشعر به، ثم تعاود الارتفاع بشكل طفيف في منتصف الأسبوع”.

هطول أمطار

وتابع العقيل “سنستقبل حالة جوية مميزة من الأمطار على كثير من مناطق المملكة، تشمل سواحل منطقة مكة المكرمة، وبعض أجزاء من وسط المملكة، ومنطقة القصيم، والمناطق الشمالية”.

صفر مئوية

وتوقع العقيل حرارية صفرية بقوله “طبيعي أن تلامس الحرارة درجة الصفر في بعض مناطق المملكة، خاصة أننا ما زلنا في بداية الشتاء”.

وختم العقيل بقوله “نتوقع كتلة هوائية باردة، تصل درجات الحرارة معها إلى ما دون 5 درجات مئوية، وسيعلن المركز الوطني للأرصاد تفاصيل هذه الحالة في نهاية الأسبوع”.