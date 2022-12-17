استمرار خدمات النقل لجماهير كأس العالم بمنفذ سلوى حتى الثلاثاء المقبل

أوضحت الهيئة العامة للنقل أن خدمات النقل الترددي بالحافلات والمخصصة لنقل المسافرين والجماهير في منفذ سلوى إلى منفذ أبو سمرة في الجانب القطري، خلال فترة مونديال كأس العالم 2022 في قطر، مستمرة حتى مساء يوم الثلاثاء القادم 20 ديسمبر 2022.

وأكدت أن خدمات النقل الترددي في منفذ سلوى لا تزال تسهم في خدمة المسافرين والجماهير وتسهيل تنقلهم من وإلى منفذ أبو سمرة عبر رحلات ترددية متواصلة لكل"ربع ساعة"، مشددة على أهمية الحجز للخدمة عبر الموقع الإلكتروني .