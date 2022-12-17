أوضحت الهيئة العامة للنقل أن خدمات النقل الترددي بالحافلات والمخصصة لنقل المسافرين والجماهير في منفذ سلوى إلى منفذ أبو سمرة في الجانب القطري، خلال فترة مونديال كأس العالم 2022 في قطر، مستمرة حتى مساء يوم الثلاثاء القادم 20 ديسمبر 2022.
وأكدت أن خدمات النقل الترددي في منفذ سلوى لا تزال تسهم في خدمة المسافرين والجماهير وتسهيل تنقلهم من وإلى منفذ أبو سمرة عبر رحلات ترددية متواصلة لكل"ربع ساعة"، مشددة على أهمية الحجز للخدمة عبر الموقع الإلكتروني .
كانت هذه تفاصيل خبر استمرار خدمات النقل لجماهير كأس العالم بمنفذ سلوى حتى الثلاثاء المقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.