100 ألف ريال غرامة تشغيل العمالة لدى الغير

أكدت المديرية العامة للجوازات، أن صاحب العمل الذي يمكن عمالته من العمل لدى غيره أو لحسابهم الخاص، ستطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال، والترحيل إن كان وافدًا، والسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، إضافة إلى الحرمان من الاستقدام مدة تصل إلى 5 سنوات.

وأضافت الجوازات بأن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص، داعية إلى الإبلاغ عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود بالاتصال بالرقمين 911 في منطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 في جميع مناطق المملكة.