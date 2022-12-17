شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم قطر 2022.. ديشامب يصدم جماهير فرنسا بتصريح ناري قبل مواجهة الأرجنتين والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، استعداداته لمواجهة نظيره منتخب الأرجنتين، وذلك مساء غدًا الأحد الموافق 18 من شهر ديسمبر الجاري، في إطار الدور النهائي من بطولة كأس العالم قطر 2022.

موعد مباراة الأرجنتين وفرنسا في نهائي المونديال

وتحدث المدرب ديدييه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي عن مواجهة الغد أمام الأرجنتين، التى ستقام في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة والسادسة بتوقيت مكة المكرمة على ستاد لوسيل.

وقال يديه ديشامب: "هدفنا الخروج من المباراة حاملين للقب، أنا أعرف أن الأرجنتين تحظى بـ دعم الكثيرين حول العالم حتى أن هنالك من بين الفرنسيين والفرنسيات من يريدون أن يروا ميسي يرفع الكأس".

وكان منتخب فرنسا قد تأهل إلى الدور النهائي من كأس العالم، بعد الفوز على المغرب بهدفين مقابل لاشيء في نصف نهائي المونديال، بينما تأهل الأرجنتين بعد الفوز على كرواتيا بثلاثية نظيفة.