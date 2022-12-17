شكرا لقرائتكم تقويم التعليم: يُمنع ارتداء العباءة أثناء أداء الاختبار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه يُمنع ارتداء العباءة وقت أداء الاختبار.

وشددت الهيئة على أهمية الالتزام بارتداء الزي المحدد وقت أداء الاختبارات في قاعات ومقرات المركز الوطني للقياس “قياس”.

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وأضافت تقويم التعليم على أن الزي يجب أن يكون متوافقاً مع لائحة المحافظة على الذوق العام في مقرات الاختبارات.

خدمات لدعم الرحلة التعليمية

وفي وقت سابق، أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنها تقدم عددًا من الخدمات لدعم الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات، وتميز مستقبلهم العلمي والمهني، بإعداد مواطن منافس عالميًّا.

وأكد الحساب الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب على موقع تويتر: تقدم الهيئة عددًا من الخدمات لدعم الرحلة التعليمية لأبنائنا وبناتنا الطلبة، وتميز مستقبلهم العلمي والمهني.

برنامج منافس:

وتابعت أن من ضمن الخدمات المقدمة، برنامج منافس لتقييم وتحسين التحصيل العلمي لطلاب وطالبات المدارس، بالإضافة إلى مؤشر التدريب لمعرفة أكثر على مستوى مدرسة الأبناء مقارنة بغيرها من المدارس.

تقويم المدارس واعتمادها:

وأردفت أن من ضمن الخدمات اختبارات ومقاييس للموهوبين والمبدعين والتي تساعد على تحديد الموهوبين ودعمهم، بالإضافة إلى تقويم المدارس واعتمادها لضمان تحسين جودة وأداء المدارس.