شكرا لقرائتكم حساب المواطن يوضح إجراءات إضافة تابعين فوق سن الولاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أوضح برنامج حساب متابعات الخليج 365، الإجراء المتبع حال تقديم المطلقة طلبًا للتسجيل في البرنامج للحصول على الدعم ولديها تابعين أكبر من سن الولاية.

وأضاف حساب متابعات الخليج 365، في رده على استفسار أحد المغردين على “تويتر”، عبر “خدمة المستفيدين”، أنه في حال كان الأبناء أكبر من سن الولاية (18) عامًا، وغير مضافين لدى الأب بإمكان الأم إضافة الأبناء وإرفاق “شهادة ميلاد الأبناء أو بطاقة العائلة الخاصة بالأم”.

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وكانت مواطنة قد أرسلت استفسارًا، تساءلت فيه عن أن لديها تابعين فوق سن العشرين، وتريد إضافتهم للبرنامج، لكونها مطلقة، حيث تفاعل برنامج حساب متابعات الخليج 365، مؤكدا أهمية إرفاق المستندات المطلوبة.

تفاصيل دفعة شهر ديسمبر

وفي وقت سابق، أعلن برنامج حساب متابعات الخليج 365، تفاصيل الدفعة الـ 61 لشهر ديسمبر، موضحا أن قيمة الدفعة الجديدة بلغ نحو 3.6 مليار ريال لـ 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ شملهم الدعم في البرنامج لشهر ديسمبر.

عدد المستفيدين والتابعين

وأضاف برنامج حساب متابعات الخليج 365، أن نسبة الحاصلين على الدعم من المستحقين بلغت 76%، وبلغ عدد المستفيدين المستوفين معايير الاستحقاق في الدفعة الحادية والستين 11.2 مليون مستفيد وتابع؛ ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 141 مليار ريال؛ منها 1.78 مليار ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

عدد أرباب الأسر

وقال مدير عام التواصل لبرنامج حساب متابعات الخليج 365 عبدالله الهاجري؛ إن 76% من إجمالي المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1849 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة، بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.5 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين معايير الاستحقاق أكثر من 450 ألف مستفيد.

وأكّد الهاجري؛ أن الدعم المقدم للمستفيدين يتم تحديده وفقاً لعدد وأعمار أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري للأسرة، ويمكن للمستفيد معرفة قيمة الدعم التقريبي، وذلك من خلال استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر الرابط: https://portal.ca.gov.sa/.