شكرا لقرائتكم خبر عن أنباء حول إمكانية تأجيل نهائي كأس العالم قطر 2022.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية، حول إمكانية تأجيل المباراة النهائية من بطولة كأس العالم قطر 2022، والتى ستجمع بين منتخب فرنسا ضد نظيره منتخب الأرجنتين.

مطالبة بتأجيل نهائي كأس العالم قطر 2022

وكشفت تقارير صحفية فرنسية، على أن هناك مطالبة من جانب العديد من الصحفيين الفرنسيين للإتحاد الفرنسي لكرة القدم، من أجل التقدم للفيفا بطلب رسمي بتأجيل نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا لمدة 24 أو 48 ساعة.

وأكدت التقارير على أن السبب وراء ذلك، هو شعور الإعلام الفرنسي أن منتخب فرنسا غير جاهز بدنيًا لخوض المباراة بسبب إنفلونزا الإبل التي ضربت لاعبي الديوك خلال الساعات الماضية.

وأوضحت التقارير، على أنه حتى الآن لم يتقدم أي مسئول رسمي بطلب للفيفا ولو تقدم سيكون من شبه المستحيل تأجيل النهائي، لأن الترتيبات اللوجستيه لإقامة اللقاء قد تمت بالفعل وهناك عقود تلفزيونية بمئات الملايين قد تم وضعها على هذا الموعد لذلك فإن هذه الفكرة يصعب تطبيقها إلا لو حصلت كارثة في معسكر منتخب فرنسا.